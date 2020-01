Sido: So geriet er in die Abhängigkeit

Sido berichtete seinen Followern gerade, dass er seit 15 Jahren abhängig ist. Für 2020 hat er sich allerdings vorgenommen, dass er von seinem Suchtmittel wegkommen möchte. Doch ohne welche Droge konnte der Rapper bis jetzt denn nicht leben?

Damals fing alles damit an, dass ein guter Kumpel ihm dazu geraten hat vor Konzerten zu dem Aufputschmittel zu greifen. Seitdem kam der Berliner nicht mehr davon weg. Die Rede ist hier allerdings weder von Alkohol noch von Kokain.

„Ich will damit aufhören“

Stattdessen plagt den „The Voice„-Juror ein ganz anderes Laster. „Ich bin seit 15 Jahren Nasenspray süchtig. Mein Kumpel meinte damals, dass es gut vor der Show ist, also dachte ich auch, dass es vor dem schlafen und essen gut ist. Das ging dann immer so weiter und irgendwann wurde ich abhängig“, so der 39-Jährige in seiner Insta-Story.

„Leute wenn die in der Apotheke sagen, dass ihr nach einer Woche damit aufhören sollt, haben die recht. Ich möchte jetzt aber damit aufhören“, nahm er sich weiter vor. Mal abwarten, ob die Apotheken der Hauptstadt jetzt einen Stammkunden verlieren. Immerhin warnen die Ärzte einstimmig davor, dass Medikament dauerhaft zu nutzen, da die Schleimhäute in der Nase ansonsten geschädigt werden können. Die Konsequenz wäre, dass die Schadstoffe die der Mensch einatmet nicht mehr vollständig herausgefiltert werden können.