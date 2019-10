Sila Sahin: Diesen Trend-Namen hat ihr zweiter Sohn

Bereits im Juni gebar Sila Sahin (33) ihr zweites Kind. Jedoch hielten die Schauspielerin und ihr Mann Samuel Radlinger (26) bis jetzt den Namen des Söhnchens geheim. Eher beiläufig erwähnte sie nun wie der kleine Mann eigentlich heißt.

Sila Sahins und Samuel Radlingers Erstgeborener hört auf den Namen Elijah. Wie ihr zweiter Sohn heißt, hatte das Paar bis dato nicht verraten. Gegenüber dem Magazin „Bunte“ erwähnte Sila den Namen nun eher nebenbei, als sie über die Geburt spricht: „In Berlin angekommen bin ich sofort mit dem Taxi ins Krankenhaus gefahren und habe es knapp geschafft. Eine halbe Stunde später, um 11:58 Uhr, war Noah da: 54 Zentimeter und 4200 Gramm.“

Quelle: instagram.com

Noah heißt der kleine Fratz also. Da haben sich Sila und Kicker Samuel für einen aktuell sehr angesagten Namen entschieden. Viele Eltern nennen ihren Jungen momentan Noah. Noah ist ein hebräischer Name. Aus dem Hebräischen übersetzt bedeutet er „Beruhige Dich“ beziehungsweise „Ruhebringer“. Im Ranking der beliebtesten Jungennamen 2019 rangiert der Name auf Platz 8.

Die beliebtesten Jungen-Namen 2019

Paul Alexander Maximilian Elias Ben Luis / Louis Leon Noah Henri / Henry Felix