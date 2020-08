21.08.2020 21:16 Uhr

Sila Sahin: So hält sie ihr Liebesleben mit zwei Kindern intakt

Sila Sahin ist zweifache Mutter, Ehefrau und Schauspielerin. Trotz dieser Verpflichtungen schafft sie es ihr Liebesleben intakt zu halten und zwar mit ein paar kleinen Tricks.

Als vielbeschäftigte Mutter und Schauspielerin ist es nicht einfach, das Eheleben aufrecht zu halten, vor allem wenn der Gatte Samuel Radlinger wie im Fall von Sila Sahin Profi-Kicker ist.

Darauf schwört Sila

Einen Trick, wie sie ihr Liebesleben trotzdem frisch hält, verrät sie in ihrem neue Buch „Sila’s Orientküche“, dass am 2. September erscheint. In der Online-Video-Show „VIPstagram“ erzählt Sila:

„Auch für das perfekte Liebesleben ist was dabei. Zum Beispiel scharfe Anmachdatteln oder Aphrodites Liebeselixir. Darauf schwöre ich ja total. Damit das Liebesleben auch intakt bleibt. Ist ja auch wichtig als Zweifach-Mama.“

Auch interessant:

Umzug nach Österreich

Für Sila Sahin und ihren Mann Samuel Radliner geht es demnächst nach Österreich. Der Fußballer kehrt zur Saison 2020/21 zum österreichischen Verein SV Ried zurück, wo er einst seine Karriere begonnen hatte.

Über ihren Umzug sagt Sila: „Das ist das Schicksal einer Frau, die einen Fußballer liebt. Während Corona waren wir 4-5 Monate da. Und ich habe es lieben gelernt. Ich hatte so viele Vorurteile. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, auf dem Land zu leben. Aber mit Kindern ist es das Beste.“

Sie will ein Café eröffnen

Übrigens, neben dem Muttersein und der Schauspielkarriere hat die gebürtige Berlinerin noch einen unerfüllten Wunsch: Sie möchte irgendwann einmal ein Café eröffnen.

„Ich hatte schon immer den Traum, ein kleines Cafe oder Restaurant zu eröffnen. Ich würde gerne den Leuten, die da wohnen, die orientalische Küche näherbringen“, so die Schauspielerin.

Was ist mit der Schauspielerei?

Wer weiß, vielleicht lassen sich Sila und Samuel in Österreich dauerhaft nieder und dann kann sie sich ihren Traum von einem Lokal schon ganz bald erfüllen. Als Schauspielerin müssen ihre Fans aber nicht auf sie verzichten, denn sie wird weiterhin vor der Kamera stehen, wie z.B. aktuell in der Serie „Nachtschwestern“.

