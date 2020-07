Mittwoch, 22. Juli 2020 16:52 Uhr

Silvia Wollny erschlankt: Das ist ihr Figur-Geheimnis

Silvia Wollny gönnt sich mit einem Teil ihrer Kinder gerade einen wohlverdienten Urlaub in ihrem Lieblingsland der Türkei und genießt schönes Wetter, Strand und leckeres Essen am Hotel-Buffet.

Trotzdem hat das Wollny-Familienoberhaupt abgespeckt, denn sie hat einen kleinen Trick angewandt. Anstatt sich Morgens, Mittags und Abends den Bauch vollzuschlagen, hat sie ihre Mahlzeit am Abend ausgelassen.

Quelle: instagram.com

Flacheren Bauch

Anstatt Abends am Buffet zu schlemmen, hat Silvia Wollny lieber zu einem Shake gegriffen und so eine Mahlzeit ersetzt. Über die Ergebnisse berichtet sie in ihrer Instagram-Story und ist hellauf begeistert.

„Ja, ich muss eigentlich sagen – das ist empfehlenswert. Ich find, dass mein Bauch schon ziemlich weggegangen ist und nach der Waage her auch. Also, könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber mir hilft’s“, so Silvia.

Quelle: instagram.com

Kritik wegen Urlaub

Über zwei Wochen war Silvia mit ihren Kindern nun in der Türkei und betonte, dass sie es weniger gefährlich dort findet, als an der Ost- oder Nordsee. In einem Video erklärte sie:

„Also ich finde es hier nicht so gefährlich wie in Deutschland, als wenn ich zur Nord- oder Ostsee fahre, denn da ist das Meer komplett voll mit Touristen.“