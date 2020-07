Silvia Wollny motzt: „Hört auf meine Kinder zu beleidigen!“

Silvia Wollny urlaubt gerade mit einem Teil ihrer Kinder in ihrem Lieblings-Urlaubsland der Türkei und musste sich auf Instagram einen Shitstorm anhören. Ihre Follower finden die Reise einfach nur verantwortungslos Aufgrund der Corona-Pandemie.

Auf Instagram meldete sich Silvia Wollny nun in einem Video zu Wort und die Wut ist ihr definitiv anzumerken: „Leut hört auf, mich interessiert das nicht, was ihr über mich schreibt. Das geht mir an der Arschvioline vorbei. Ihr sagt wir sind alle fett, also haben wir genug zum Abprallen. Hört auf meine Kinder zu beleidigen, ihr seid das Allerletzte!“

Türkei ist sicher!

Silvia findet, dass das Türkei trotz Corona ein sicheres Urlaubsziel ist und erklärt: „Also ich finde es hier nicht so gefährlich wie in Deutschland, als wenn ich zur Nord- oder Ostsee fahre, denn da ist das Meer komplett voll mit Touristen.“

Am Ende des Videos zeigt sie noch kurz den Strand, der tatsächlich relativ leer zu sein scheint. Silvia möchte nun ihren Urlaub weiter genießen und hofft, dass die Hater sie ab sofort in Ruhe lassen.