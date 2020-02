So steht Kourtney Kardashian am Herd!

Die meisten Frauen sind sich wohl darüber einig, dass es nichts Schöneres gibt als sich zuhause im Schlabber-Look mal so richtig zu entspannen. Handy aus, Netflix an – und dazu eine schöne Tasse Tee.

Anders dürfte es wohl auch nicht Kourtney Kardashian gehen, nur dass diese ihren Tee nicht in einem bequemen Oversize-Shirt, sondern in einem glamourösen Kleid zubereitet. Gerade postete die 40-Jährige auf Instagram ein Foto, wodurch ihre Anhänger eine Vorstellung davon bekommen, wie das aussieht: Dreifach-Mutti in der Küche.

Pailletten anstatt Zahnpasta-Flecken

Während die Hauskleidung der meisten Damen mit unschönen Zahnpasta-Flecken geschmückt ist, wurde das grüne Kleid der Beauty-Queen mit edlen Pailletten besetzt. Durch den freien Rücken der Roben, sieht man sogar einen kleinen Teil ihres Hintern hervorblitzen.

Offensichtlich kleidet die Stylistin Dani Michelle Kourtney nicht nur für den roten Teppich ein, sondern kreiert auch für zuhause den perfekten Look.

Doch egal in welcher Kleidung der Reality-Star am Herd steht: am Ende kocht sie auch nur mit Wasser.