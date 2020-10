20.10.2020 17:27 Uhr

„Sommerhaus der Stars“: Caro und Andreas Robens wollen heiraten

Caro und Andreas Robens sind derzeit im "Sommerhaus der Stars" zu sehen. Doch auch für den Rest des Jahres haben die Muskelprotze schon Pläne.

Im „Sommerhaus der Stars“ sind Caro (41) und Andreas Robens (53) immer wieder aneinander gerasselt. Doch die Ehe-Krise scheint wohl Geschichte zu sein, denn die Fitness-Freaks planen ihr Ehegelübde zu erneuen. Das haben die beiden zuletzt in ihrer TVNOW-Doku „Vier Fäuste für Mallorca“ verraten.

Süßer Brief für Caro

Dort war zu sehen, wie Andreas seiner Caro einen süßen Brief geschrieben hat: „Danke, dass du es mit mir so lange ausgehalten hast. Deshalb möchte ich dir den Wunsch erfüllen, und am 11. Dezember unser Eheversprechen erneuern!“ Für Caro geht somit also ein langersehnter Wunsch in Erfüllung.

Caro Robens steht nicht auf Kitsch

Die Vorbereitungen auf die Feier laufen wohl schon auf Hochtouren und so haben die Robens bereits schon einen Trauredner organisiert, den sie aus Deutschland einfliegen lassen möchten. Zudem haben die Fitnessstudio-Betreiner schon konkrete Vorstellungen, wie die Feier ablaufen soll. Dabei legt vor allem die 41-Jährige wert darauf, dass die Zeremonie nicht zu schnulzig wird. „Caro ist keine Romantikerin“, gestand ihr Mann Andreas in der Sendung.

Mehr zum Thema:

Hier haben sie sich kennengelernt

Caro und Andreas Robens haben sich vor rund zehn Jahren in der Diskothek „Oberbayern“ am Ballermann kennengelernt, wo sie sich in ihren Kollegen den damaligen Türsteher Andreas verliebte, der sie mit seiner Begeisterung für Fitness angesteckt hat. Auch heute verbindet die beiden noch die gemeinsame Vorliebe für Kraftsport.

Galerie

Gewinnen sie die Show?

Derzeit sind die Mallorca-Auswanderer in der Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Zwischenzeitlich war die Stimmung zwischen den Robens alles andere als harmonisch, denn während sich Caro klar gegen Mitbewohnerin Eva Benetatou positioniert hat, sympathisierte Andreas mit dem ehemaligen „Bachelor„-Babe. Mittlerweile haben sich die beiden aber wieder zusammengerauft, schließlich möchten sie die Show am Ende ja auch gemeinsam gewinnen. Laut der „Bild“-Zeitung sollen die Robens sogar schon als Sieger feststehen. Ob sie sich von der Sieg-Prämie von 50.000 Euro wohl teure Trauringe gönnen werden? Es bleibt spannend.