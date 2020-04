Sophia Thomalla macht sexy Urlaub und Fans sind sauer

Das Wetter wird immer besser, die Sonne scheint und wir Menschen in Deutschland können das nicht genießen. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Deutschen weiterhin dazu aufgerufen, soziale Kontakte zu vermeiden.

Viele, die Urlaub geplant haben, mussten diesen canceln, Sophia Thomalla will trotzdem nicht auf sexy Bikinis und Sonnenbaden verzichten. Deswegen macht sie kurzerhand Urlaub! Jedoch nicht in der Ferne oder am Meer, sondern im eigenen Garten.

Quelle: instagram.com

„Ich mache Urlaub in Gartonien“

Die Schauspielerin und Moderatorin postete ein ziemliches heißes Pic von sich im knappen Bikini, mit Sonnenbrille und leichter Jacke, das ihren durchtrainierten Body gut zur Geltung brachte. Dazu schrieb sie neckisch: „Ich mach Urlaub in Gartonien.“

Einige ihrer Follower haben diesen kleinen Wortwitz jedoch falsch verstanden und so motzt jemand: „Unfassbar, in solch einer Situation noch Urlaub machen.“ Von anderen Fans wurde der unterbelichtete Kommentator jedoch zurecht gewiesen…