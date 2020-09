12.09.2020 12:12 Uhr

Sophia Thomalla platzt der Kragen & kontert auf dummen Kommentar

Autsch! Dieser Konter hat gesessen. Nachdem Sophia Thomalla für einen Insta-Post dumme Kommentare kassierte, schoss die Berlinerin schlagfertig zurück.

Zuletzt hat Sophia Thomalla ein Bild von ihrem Fitness-Outfit hochgeladen. Soweit eigentlich nichts Neues. Bis auf die Tatsache, dass die 30-Jährige auf dem Spiegel-Selfie anstatt Laufschuhen schwarze Winter-Stiefel getragen hat. Über diese Aufmachung haben sich daraufhin einige Nutzer lustig gemacht.

Quelle: instagram.com

Neunmalkluger Kommentar

Normalerweise ignoriert Sophia solche Kommentare. Doch diese besserwisserische Aussage wollte die sonst so lässige Granate nicht einfach so stehen lassen: „Verbessern die Stiefel das Training irgendwie?“, wollte nämlich ein Follower wissen. Der Konter der Schauspielerin hatte es aber in sich.

Mehr zum Thema:

Sophia Thomalla hat genug von Korinthenkackerei

„Warum sind einige eigentlich so beschränkt? Schuhe nach dem Training wechseln ist ja auch so was von fernliegend. Korinthenkackerei ey“, feuerte die Beauty dem Klugscheißer entgegen. Offensichtlich hat sich die „Betonrausch„-Darstellerin beim Umziehen also dazu entschlossen, noch schnell ein Selfie zu schießen.

Galerie

Follower wollten es nicht gut sein lassen

Während Sophia Thomalla für ihre toughe Reaktion viel Zustimmung kassierte, gab es auch einige Abonnenten, die auch darauf rumhacken mussten. „Also ich ziehe immer erst ne Hose an und dann die Schuhe aber gut. Wieder was gelernt“, äußerte sich zum Beispiel ein Neunmalkluger. In der Anonymität des Internets kann man ja überall seinen Senf dazu geben. Eine Reaktion von Sophia gab es daraufhin aber nicht mehr.

Heiße Granate

Allerdings gab es dann aber dann doch noch einige Anhänger, die sich nicht für die Schuhe, sondern für den heißen Body der Beauty interessiert haben. „Du bist die pure Motivation“, schrieb ein Follower, der sich wohl ebenfalls vornimmt, sein Sport-Programm durchzuziehen. „Läuft bei dir“, applaudierte ein anderer.