Sophia Thomalla zeigt hier ihre XXL-Oberweite

Während Sophia Thomalla ihren Insta-Followern sonst eher nur ihren durchtrainierten Body präsentiert, zeigte die Berlinerin nun ausnahmsweise mal etwas mehr von ihrer ausgesprochen großen Oberweite.

Diese versteckt die Spielerfrau normalerweise unter ihren Sport-BHs oder unter Oberteilen, die sie im Alltag trägt. Auf ihrem neusten Post trägt die 30-Jährige allerdings nichts bis auf einen knappen Bustier in rot. Das was dabei von ihren Brüsten zu sehen ist, streckt sie großzügig in die Kamera. Dass die ehemalige Schauspielerin solch große Rundungen hat, hätte wohl keiner gedacht.

Das sagen die Nutzer

Doch das alles wirkt nur aus der Perspektive so riesig. Thomalla ist nur 1,70m klein und ziemlich schmal.

Insbesondere bei den männlichen Nutzern kommt der Schnappschuss ausgesprochen gut an. „Hot, hotter, Sophia“, kommentierte zum Beispiel ein Anhänger. „Da wäre man gerne Loris Karius„, schrieb ein Anderer und bezog sich dabei auf den Freund von Sophia. Doch auch Frauen werden bei dem Anblick neidisch. „Ich wünschte meine Brüste wären so groß“, so eine Abonnentin.