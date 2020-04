Sophia Thomalla zeigt sich im Bikini – hat sie zugenommen?

Hat man die Insta-Storys von Sophia Thomalla in den letzten Tagen verfolgt, so hat man festgestellt, dass die Schauspielerin und Influencerin ohne Rücksicht auf ihren Traumkörper ein Schoko-Riegel nach dem anderen gefuttert hat.

Am 6. April postete die 30-Jährige ein heißes Bikini-Foto, das aber offensichtlich aus älteren Zeiten stammt, wie sie selbst gestanden hat. „Eine kleine Erinnerung an die Zeit, als ich noch eine Hüfte und nur ein Kinn hatte“, so die Berlinerin zu dem Schnappschuss.

Quelle: instagram.com

Hat sie etwa eine Quarantäne-Wampe?

Ob die Sportskanone ihren Followern damit wohl sagen möchte, dass auch sie in der Quarantäne zugenommen hat? Sophia befindet sich derzeit bei ihrem Freund Loris Karius, in Istanbul.

„Du kannst durchaus mehr Gewicht vertragen“, kommentierte ein Nutzer, dem Thomalla zuvor wohl zu dünn war. „Ich würde gerne wissen, wie du jetzt aussiehst“, forderte zudem ein Anhänger. Mal sehen ob die Schönheit ihren Followern bald ihren Corona-Bauch präsentiert.