Sophia Vegas ahnt Shitstorm: Tochter Amanda im Krankenhaus

Ich habe lange u?berlegt ob ich das geschehen mit euch teile. Entschieden habe ich mich aus einem sehr guten Grund dafu?r. Unsere geliebte Tochter hat seit drei Tagen hohes Fieber und so habe ich gestern meinen Geburtstag im Kinder Krankenhaus verbracht. Wenn du auf bleibst um deinem Kind alle 20 Minuten kalte Wickel zu machen und du die Ungewissheit hast ob etwas nicht stimmt oder es etwas sehr gewo?hnliches ist…genau das macht Liebenden Mu?ttern das Leben zur Ho?lle. Das erste mal in meinem Leben habe ich so viel Schmerz gefu?hlt das es mich innerlich aufgefressen hat. Alles rutscht in die Kategorie nebensa?chlich. Nichts ist mehr wichtiger als das es deinem eigenen Fleisch und Blut gut geht. Ich wusste bis jetzt nicht wie lange man es schafft nicht auf Toilette zu gehen oder zu trinken. Ich bin so froh das mein geliebter Mann mich in der Zeit so unterstu?tzt und aufgemuntert. Ich bin so froh einen so unfassbar perfekten Menschen gefunden zu haben @danielcharlier. Meine Nachricht an alle Mu?tter deren Kinder krank sind mo?chte ich alles liebe wu?nschen und vor allem die Nachricht u?bermitteln, wenn es Euch nicht gut geht spu?ren eure kleinen Engel ganz besonders… P.S. und ja ich bin die erste Mami die liefer service bestellt hat. Yep Pommes von Burger King. Sehr schnelle Lieferung und natürlich bekommt meine Tochter sonst kein fast food bevor die besser Wisser wieder was zum meckern finden ?