Sophia Vegas im Umzugsstress mit Tochter Amanda

Die Selbst-Quarantänezeit nutzen Sophia Vegas, Gatte Daniel Charlier und die kleine Tochter Amanda (1) für einen Umzug. Das Paar ist in ein neues Haus gezogen und da gibt es natürlich allerhand zu erledigen. Immer mit dabei die kleine Amanda.

Sophia Vegas postete einen süßen Schnappschuss von sich und Amanda. Auf dem Bild klammert die Einjährige an ihrer Mama und strahlt übers ganze Gesicht. Dazu schrieb Sophia: „So sieht’s aus wenn Mami im Umzugsstress ist und Töchterchen wie ein Klammeräffchen an Mami klebt.“

Quelle: instagram.com

Amanda klammert

Für Amanda ist so ein Umzug natürlich unfassbar spannend, schließlich gibt es einiges zu entdecken. Vegas gibt jedoch zu, dass ihre Tochter etwas Zeit benötigte um das neue Haus zu akzeptieren: „Unser kleiner Engel wollte nicht eine Sekunde ohne mich neben mir sitzen. Sie brauchte etwas Zeit um sich an das neue Haus zu gewöhnen. So ist das doch eigentlich keine schlechte Idee sich frei zu bewegen oder?“

Seit die Ex von Bert Wollersheim Mutter geworden ist, hat sie sich mehr und mehr aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen und genießt das Familien- und Eheleben in vollen Zügen und hat ihre Prioritäten nun anders gelegt. Eine tolle Entwicklung…