Sophia Vegas: So groß ist Tochter Amanda schon

Seit der Geburt ihrer ersten Tochter Amanda ist Sophia Vegas (32) zur absoluten Vollblut-Mama mutiert. Sie geht in ihrer Mutterrolle förmlich auf und hat sich aus der Social-Media-Welt zurück gezogen und das, obwohl Sophia früher keine Gelegenheit ausgelassen hat, um auch mal zu provozieren.

Jetzt steht ihre kleine Tochter Amanda an erster Stelle und die wird tatsächlich schon bald ein Jahr alt. Neue Bilder von ihrem kleinen Wonneproppen postete Sophia Vegas auf Instagram und schreibt: „Unser Sonnenschein hat in zwei Wochen Geburtstag. Ich glaube ich war noch nie so aufgeregt einen Geburtstag zu planen. Unfassbar wie die Zeit vergeht.“

Quelle: instagram.com

„Wir könnten nicht glücklicher sein“

Amanda ist ein kleines fröhliches Mädchen geworden, dass schon ziemlich gut für die Kamera posieren kann. Sophia schreibt weiter: „Wir sind mit unserer Tochter unendlich gesegnet. Wir könnten nicht glücklicher sein.“

Mit Sicherheit steckt die 32-jährige schon mächtig in den Vorbereitungen für die Geburtstagsfeier und wir wir die Blondine kennen, wird der erste Geburtstag für Amanda sicher kein kleines Ereignis. Mit Sicherheit dürfen wir uns auf gaaanz viele schöne Bilder freuen…