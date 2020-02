Sophia Vegas: So pompös feiert Tochter Amanda ihren 1. Geburtstag

Am vergangenen Montag feierten Sophia Vegas (33) und ihr Mann Daniel Charlier den ersten Geburtstag ihrer gemeinsamen Tochter Amanda, die erblickte vor genau einem Jahr das Licht der Welt. Dass die 33-jährige keine kleine und bescheidene Sause veranstalten wird, war bereits klar.

Der erste Geburtstag von Klein-Amanda wurde selbstverständlich gebührend zelebriert. Ein paar Eindrücke postete Daniela Charlier auf seinem Instagram-Account. Amanda erhielt zu ihrem Ehrentag eine leckere Einhorntorte, viele bunte Luftballons und trug ein pinkes Tutu mit glitzernder Krone.

Quelle: instagram.com

„Sie war so aufgeregt“

Dazu schrieb der Ehemann von Sophia Vegas: „Wir hatten so eine großartige Zeit, als wir den ersten Geburtstag unseres kleinen Mädchens Amanda feierten. Sie war so aufgeregt und wusste, dass sie gefeiert wurde.“

Die Planung hat Sophia übernommen und scheint gute Arbeit geleistet zu haben, Dan fügt hinzu: „Meine Frau hat so großartige Arbeit geleistet, diesen magischen Tag zu planen und einen magischen Moment geschaffen, an den wir uns für immer erinnern werden Es ist aufregend, die Freude in ihren Augen und ihrem Herzen zu sehen – an diesem besonderen Tag. Vielen Dank an alle, die gekommen sind, um diesen besonderen Tag mit uns zu teilen.“