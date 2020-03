Sophia Vegas: Süßes Familienfoto mit allen vier Kindern

Sophia Vegas hat schwere Wochen hinter sich. Nach einer verpfuschten Rippen-Operation, bei der sie sich Rippen entfernen ließ um eine XXS-Taille zu haben, musste die Blondine erneut operiert werden. Nun erholt sie sich von den Strapazen und zwar auf Hawaii.

Auf Instagram postete Sophia Vegas‘ Mann Daniel Charlier ein sehr seltenes Foto der gesamten Familie. Neben Sophia und der gemeinsamen Tochter Amanda, sind auch seine drei Kinder aus einer vorherigen Beziehung zu sehen. Über die drei Jungs ist wenig bekannt.

Noch immer Schmerzen

Auch Vegas postete Fotos aus dem Urlaub, jedoch nur von Töchterchen Amanda. Die Einjährige planscht genüsslich im Wasser und dazu schrieb die 32-jährige: „Unsterbliche Liebe, das größte Geschenk auf Erden ist meine unendlich süße Tochter. Ihre erste Zeit im Meer genießt Amanda in vollen Zügen.“

Trotz der erholsamen Zeit leidet Sophia nach wie vor unter Schmerzen und warnt daher ihre Follower: „Und an alle die mir die lieben Genesungswünsche gesendet haben danke ich für soviel Support. Ich bin nach wie vor sehr in Schmerzen. Daher an alle die diesem blödsinnigen Trend folgen möchten sich die Rippen raus nehmen zu lassen. Denke garnicht erst dran…!“

