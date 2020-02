Sophie Turner und Joe Jonas: Baby in Sicht?

Sophie Turner und Joe Jonas gaben sich im Juni vergangenen Jahres mit einer Traumhochzeit das Ja-Wort. Nun soll die 22-Jährige ihr erstes Kind erwarten.

In der Serie ‚Game of Thrones‚ konnte sich die Schauspielerin weltweit einen Namen im Filmgeschäft machen und ergatterte u.a. auch eine Hauptrolle in der ‚X-Men‚-Reihe. Nachdem die ‚Westeros‚-TV-Saga im April vergangenen Jahres mit einem Happy End für ihren Charakter Sansa Stark zu Ende erzählt wurde, fand die Darstellerin auch im echten Leben ihr Glück.

Quelle: instagram.com

„Familie und Freunde sind schon aufgeregt“

Nachdem sie und der ‚Jonas Brother‚ sich 2016 ineinander verliebten, folgte bereits ein Jahr später die Verlobung. Im vergangenen Sommer feierte das Paar dann eine prunkvolle Hochzeit. Nun soll ein Kind das Liebes-Glück der beiden krönen. Das berichten zumindest US-amerikanische Medien. „Das Paar möchte es noch nicht groß verkünden aber die Familie und Freunde sind schon sehr aufgeregt und freuen sich für sie“, zitiert die Seite ‚Just Jared‘ einen Insider.

Noch nichts bestätigt

„Sophie hat sich schon für Klamotten entschieden die sie auf und neben dem roten Teppich tragen wird, um ihre Outfits mit ihrem sich verändernden Körper abzustimmen“, heißt es weiter. Bestätigt wurde die Schwangerschaft bisher allerdings noch nicht. In den folgenden Monaten werden die Anhänger wohl ganz genau auf Sophies Bauch achten.