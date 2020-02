Sophie Turner und Joe Jonas in heller Aufregung?

Sophie Turner und Joe Jonas sollen „extrem aufgeregt“ sein, Eltern zu werden. Das ging aber fix: Erst im vergangenen Jahr heirateten die Schauspielerin und der Musiker und nun sollen sie auch schon Eltern werden. Sophie soll mit ihrem erstem Kind bereits im vierten Monat schwanger sein.

Laut einem Insider könnten die werdenden Eltern nicht glücklicher sein und auch die Familien der beiden sollen vor Freude ganz aus dem Häuschen sein. Der Insider berichtete ‘E! News‘: „Sie haben es kürzlich ihren Familien gesagt und alle sind ekstatisch und freuen sich so sehr für sie“.

Noch nicht dazu geäußert

Noch sind es allerdings nur Gerüchte, denn weder Sophie noch Joe haben sich bisher zu den Spekulationen geäußert. Sollten die News jedoch stimmen, kann es nicht mehr lange dauern, bis der Babybauch der schönen Schauspielerin zu sehen ist.

Sophie Turner und der 30-jährige Künstler haben sich im letzten Mai in Las Vegas in einer spontanen Zeremonie das Ja-Wort gegeben – im darauffolgenden Monat richteten sie dann in Frankreich eine offizielle Zeremonie für Familie und Freunde aus.