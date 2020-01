Im Bett mit Sylvie Meis – und oben ohne!

In TV-Shows und auch auf ihrem Instagram-Kanal präsentiert sich Sylvie Meis eigentlich stets perfekt geschminkt. Doch nun postete die schöne Holländerin ausnahmsweise ein Foto, auf dem das Model zu sehen ist wie sie eigentlich nur ihr Verlobter Niclas Castello zu sehen bekommt.

Darauf liegt die 41-Jährige im wahrsten Sinne des Wortes ‚Oben ohne‘ in einem Hotelbett in London. Die ehemalige ‚Supertalent‚-Jurorin trägt darauf nämlich nicht nur keine Kleidung, sondern auch kein Make-up. Zudem schlürft die Blondine genüsslich an einer Tasse Kaffee.

Quelle: instagram.com

Darüber phantasieren die Follower

Bei den Followern kam so viel Natürlichkeit jedenfalls ausgesprochen gut an. „Bleib liegen, ich komme gleich“, phantasierte sogar einer. „Kaffee im Bett, wie schön. Pass aber auf die Bettdecke auf, oder tu sie am besten gleich weg“, witzelte ein anderer Nutzer.

So viel würde Sylvie aber dann wohl doch nicht zeigen. Schade.