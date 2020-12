09.12.2020 12:35 Uhr

Sylvie Meis: „Ich wollte nie, dass mein Sohn geht“

Nachdem Sohn Damián van der Vaart nun mit 15 in Dänemark beim Papa Rafael wohnt, ist das Leben für Sylvie Meis nicht mehr so einfach, denn sie vermisst ihren Sohn ganz doll.

Moderatorin und Model Sylvie Meis lebt gerade den Albtraum vieler Mütter: Ihr Küken hat das Nest verlassen. Sohnemann Damián van der Vaart ist mit gerade mal 15 Jahren von Mama weg ins Ausland zu seinem Papa Rafael van der Vaart gezogen, um seine Fußballkarriere zu fordern.

Für Sylvie nicht leicht

Schon mehrfach erzählte Sylvie in der Vergangenheit, wie schwer es für sie war, ihren Sohn gehen zu lassen. Sie weinte viel und tut das auch immer noch, wenn sie Dänemark wieder verlässt. In einem Interview im „SAT.1 Frühstücksfernsehen“ sagt die 42-Jährige: „Ich wollte gar nicht, dass er geht. Es fühlte sich wie ein großer Verlust an, als Mutter das Kind so früh gehen zu lassen.“

Patchwork-Familie funktioniert

Gerade weil es für Sylvie so schwer ist, ihren Sohn nicht mehr um sich zu haben, besucht sie ihn so oft es geht in Dänemark. Dabei trifft sie, natürlich, auf Ex-Mann Rafael van der Vaart und seine neue Freundin Estavana Polman. Für viele Ex-Partner ein großes Problem, aber nicht so für die Patchworkfamilie Meis-van der Vaart-Polman: „Wir haben die besten Abende. Ein paar Flaschen Wein, wir verbringen den ganzen Abend, ich halte Jesslynn auf dem Schoß. Sie kuschelt, wir spielen Darts, wir reden. Ich liebe Estavana, das ist eine Frau nach meinem Herzen. Diese Patchworkfamilie funktioniert, was man immer mal hofft!“, schwärmt Sylvie. „Ich kann nicht glücklicher sein.“

Virtuelle Treffen mit Sohn Damian

Da die regelmäßigen Besuche in Dänemark für Sylvie nicht genug sind, hält sie auf anderem Wege Kontakt zu ihrem Sohn: „Wir FaceTimen jeden Tag, das ist sehr, sehr schön und das brauche ich auch. Weil es schon eine sehr, sehr heftige Zeit gerade ist.“ Wenig überraschend, denn im Frühjahr waren die Grenzen nach Dänemark dicht, und seit dem 24. Oktober sind sie nun erneut geschlossen und ohne triftigen Grund kommt man als Deutscher nicht hinein.

Galerie

Damian tritt in Papas Fußstapfen

Damián ist im Juli 2020 nach Dänemark gezogen, um Teil des renommierten Vereins Esberg fB in der U15-Mannschaft zu werden. Damit tritt er in die Fußstapfen von Papa Rafael, der an drei Europa- und zwei Weltmeisterschaften teilgenommen hat. „Es fühlte sich wie ein großer Verlust an, als Mutter das Kind so früh gehen zu lassen“, erzählt Sylvie, „Aber wenn er kam und gesagt hat: ‚Es ist mein Traum, du konntest auch deinen Traum wahrmachen, aber ich kann nicht warten bis 20 oder 21 bin, dann ist es für mich zu spät und ich habe jetzt diese Chance.'“ Da konnte Sylvie es ihm selbstverständlich nicht verwehren und ließ ihren Sohn schweren Herzens ziehen. (AKo)