Thorsten Legat hat abgespeckt: Er zeigt sich als Kampfmaschine

Thorsten Legat, bekannt für seine knallharten Motivationssprüche, war schon immer ein sportlicher Mann, schließlich ist er auch Ex-Profi-Kicker. Die letzten Wochen des Corona-Lockdowns nutze er trotzdem dazu, noch eine Schippe drauf zu legen.

Nun sind auch die allerletzten Pfündchen um den Bauchbereich herum verschwunden. Ein Vorher-Nachher-Bild von sich postete Thorsten Legat auf Instagram. Dazu schrieb er: „Hi Leute. Ich dachte mir, weiß du Thorsten du hast so viel Aufwand betrieben 14 Wochen, warum sollst du nicht dein Ergebnis zeigen.“

Er erntete Kritik

Die letzten Wochen hat Legat ein 14-wöchigen Training-Programm durchgezogen, ordentlich Sport getrieben und auf die Ernährung geachtet. Trotzdem musste sich der Sportler einige Kommentare anhören, zu denen er in einem Video Stellung nimmt:

„Ich bin gesund und ich fühle mich in meiner Hülle und in meinem Körper sauwohl. Viele haben mich kontaktiert und gefragt, was ich nehme. Ich nehme nichts. Training, Training, Disziplin, Fasten“, stellt er klar!