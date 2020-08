19.08.2020 10:09 Uhr

Til Schweiger wird zum ersten Mal Opa

Til Schweiger wird zum ersten Mal Opa. Sein ältester Sohn Valentin erwartet ein Kind, wie gerade bekannt wurde.

Baby-News im Hause Schwieger. Til Schweigers Sohn Valentin (24), der im Gegensatz zu seinen Schwestern Emma (17), Lilli (22) und Luna (23) das Rampenlicht eher meidet, wird zum ersten Mal Vater, wie die „Gala“ berichtet hat.

Valentin Schweiger arbeitet hinter der Kamera

Wann genau es soweit ist und ob es ein Mädchen oder Junge wird, wurde bisher allerdings noch nicht verraten. Wer die Mutter des Kindes sein wird, ist ebenfalls nicht bekannt.

Nachdem Valentin Schweiger sich in Filmen wie „Keinohrhasen“ und „Zweiohrküken“ vor der Kamera ausprobiert hat, entschloss er sich später dazu, als Kameramann zu arbeiten. „Er will halt nicht als Sohn von Til Schweiger wahrgenommen werden, sondern als Valentin“, erklärte sein Vater Til einmal gegenüber der „Gala“. Auch bei öffentlichen Auftritten lässt sich der 24-Jährige eher selten blicken.

Die Mädels stehen ebenfalls im Rampenlicht

Die Töchter des 56-Jährigen hingegen haben mittlerweile den selben Karriere-Weg wie ihr Vater eingeschlagen und haben sich als Schauspielerinnen einen Namen gemacht. Zudem gewähren sie bei Instagram zumindest ab und an mal private Einblicke in ihr Leben.

Til Schweiger ist wieder in festen Händen

Mit Dana Carlsen, der Mutter der vier Kinder, war Til Schweiger von 1994 bis 2014 verheiratet. Mittlerweile ist der Kino-Star wieder frisch verliebt und hat eine Freundin namens Sandra (25).

Das ist sein neuer Film

Zudem läuft am 1. Oktober Til Schweiger neuer Film „Gott, Du kannst ein Arsch sein!“ in den deutschen Kinos an. In dem Streifen spielt der 56-Jährige den Vater (Frank) einer todkranken Tochter (Steffi). Neben Schweiger werden in dem Drama auch Sinje Irslinger sowie Heike Makatsch zu sehen sein.