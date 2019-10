Timur Ülker: Diesen außergewöhnlichen Namen trägt sein Sohn

Knapp eine Woche ist es her, dass GZSZ-Schauspieler Timur Ülker (30) zum zweiten Mal Papa geworden ist. Seine Freundin Caroline Steinhof hat eine gesunden jungen zur Welt gebracht. Nun zeigte Timur erstmals den kleinen Jungen, jedoch nur von hinten.

In einem Instagram-Video meldet er sich zu Wort und trägt dabei den kleinen Wonneproppen auf dem Arm. „Hallo Freunde, ich melde mich zum ersten Mal mit unserem neugeborenen Junior zur Wort. Wir haben uns jetzt dazu entschieden den Namen kund zugeben. Der Kleine heißt mit vollem Namen Ilay Kaan.“

Sie waren unschlüssig wegen des Namens

Timur Ülker erzählt, dass es am Ende ein Kopf an Kopf Rennen war, denn seine Freundin wollte ursprünglich einen anderen Namen: „Lustige Story, Caro und ich waren uns bis zum Schluss, also bis zur Geburt, nicht über einen Namen einig. Ich hatte Ilay im Kopf, sie hatte Tijan im Kopf. Und dann, bei der Geburt, als sie den Kleinen zum ersten Mal im Arm hatte, meinte sie: Schatz, das ist Ilay.“

Dann verrät er außerdem, dass Ilay für ihn eine ganz besondere Bedeutung hat: „Meine Rolle Nihat bei GZSZ, hieß am Anfang, als ich das Casting gemacht habe, auch Ilay.“ Jetzt bleibt nur noch das erste Babybild des kleinen Ilay Kaan. Das Paar hat bereits eine vierjährige gemeinsame Tochter.