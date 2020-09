03.09.2020 20:27 Uhr

Timur Ülker meldet sich nach der Narkose – so geht es ihm jetzt

"GZSZ"-Hottie Timur Ülker liegt im Krankenhaus. Auf Instagram hat der Schauspieler seinen Fans gerade ein Lebenszeichen gesendet.

Timur Ülker hat sich nach mehreren Tagen Funkstille wieder bei seinen Followern gemeldet. Diese haben sich wohl schon Sorgen um den 31-Jährigen gemacht, weswegen er sich nun erklärt hat. Dabei hatte der Serien-Star allerdings keine guten Neuigkeiten zu verkünden.

Quelle: instagram.com

Foto entstand nach der Narkose

„Meine Lieben, viele haben sich gewundert, warum es bei mir in den letzten Tagen so still geworden ist. Dieses Foto zeigt mich heute, nachdem ich aus der Narkose aufgewacht bin. Mein Magen hat in letzter Zeit gestreikt und jede Mahlzeit fühlte sich wie Steine im Magen an. Ich hatte mir in den vergangenen Wochen einfach zu viel zugemutet – zu viel Stress, zu wenig Schlaf und das hat meinen Körper kurzerhand ans Limit gebracht“, so Timur Ülker.

Auch interessant:

Timur Ülker fordert mehr Achtsamkeit

„Um kein Risiko einzugehen, habe ich mich gestern nach Drehschluss vorsichtshalber im Krankenhaus durchchecken und eine Magenspiegelung durchführen lassen. Das Ergebnis fiel glücklicherweise gut aus und ich kann beruhigt aufatmen. Allerdings wurde mir noch mal in aller Deutlichkeit bewusst, dass unsere Gesundheit definitiv keine Selbstverständlichkeit ist und wir immer gut auf uns achten sollten“, appellierte er an seine Fans.

Quelle: instagram.com

Er möchte sein Leben bewusster Leben

„Ich werde mein Leben künftig bewußter Leben und einiges verändern, denn das bin ich mir, meiner Familie und auch euch, meinen Fans, ganz einfach schuldig“, nahm er sich außerdem vor. Die Nutzer kommentierten den Post mit zahlreichen Genesungswünschen. „Nimm dir alle Zeit, die du brauchst, ich wünsche dir nur das aller beste für die Zukunft“, schrieb ein anderer.

Aus diesen Formaten kennt man ihn

Glücklicherweise hat der Schauspieler von den Ärzten also Entwarnung bekommen und wird wohl bald schon weiterdrehen können. Timur Ülker wurde 2015 durch seine Rolle in der Daily-Soap „Köln 50667“ bekannt. 2017 zog er in der Kuppel-Show „Adam sucht Eva“ blank. Seit 2018 ist er in der Erfolgs-Serie „GZSZ“ zu sehen.