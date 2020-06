Timur Ülker plant die Verlobung und ein drittes Kind

Für GZSZ-Star Timur Ülker ist die Kinderplanung wohl noch nicht abgeschlossen. Der Schauspieler ist bereits zweifacher Vater und kann sich sehr gut vorstellen, noch ein drittes Kind zu bekommen.

Seit 2018 ist der gebürtige Hamburger in der Daily-Soap zu sehen. Vor allem bei den weiblichen Fans, hat sich der 30-Jährige aufgrund seines guten Aussehens zum absoluten Zuschauer-Liebling entwickelt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Timur Uelker ? (@timuruelker) am Jun 17, 2020 um 11:45 PDT

Sie macht die meiste Arbeit

Allerdings ist der Darsteller in festen Händen und glücklich mit seiner Partnerin Caroline Steinhof liiert, mit der er eine Tochter (5) sowie einen Sohn (1) hat. Doch auf Instagram hat Timur jetzt bekannt gegeben, dass er sich noch ein weiteres Kind wünscht.

„Ich glaube, ich will noch ein drittes Kind. Das Thema hatten wir zuhause jetzt bereits des Öfteren und ich muss zugeben, dass ich mit meinem Wunsch auch sehr leicht reden habe. Denn die meiste Arbeit mit den Kindern bleibt in der Regel an Caro hängen. Aber vielleicht nach dem Antrag.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Timur Uelker ? (@timuruelker) am Apr 12, 2020 um 12:53 PDT

Sie waren schonmal getrennt

Klingt ganz danach, als würde der Schauspieler demnächst vor seiner Liebsten auf die Knie gehen wollen. Nach der Geburt von Tochter Ileya hatten sich die beiden 2014 kurzfristig getrennt. Wenige Wochen später wurden sie allerdings wieder ein Paar.