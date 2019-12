Tinie Tempah: Hat er einen Schuhfetisch?

Tinie Tempah sammelt seltene Turnschuhe. Der 31-jährige Rapper hat eine riesige Schuhkollektion, die er in seinem Londoner Zuhause hinter getönten Scheiben fein säuberlich aufbewahrt.

Seine Sammlung nennt der Rapper seinen „Ghetto-Luxus“. Er enthüllte gegenüber der Zeitschrift ‚The Observer‘: „Einige Leute sammeln gerne Uhren und Gucci-Handtaschen. Als ich größer wurde, waren Turnschuhe der ultimativ erreichbare Luxus. Viele unserer Helden waren mit einer der großen Marken verbunden. Ich habe eine kleine Sammlung. Es ist mein Ghetto-Luxus.“

„Es ist wie in einem Kleidergeschäft“

Tinie hatte schon einmal seine Zuneigung zur Mode verraten. Damals verriet er, dass seine Kleiderschränke ringsherum um seine Zimmer stehen, sodass seine Kleidung ausgestellt ist. Dies erleichtere ihm die Kleiderauswahl.

Gegenüber dem ‚The Guardian‘ erklärte er: „Ich mag es, alles zu sehen, wenn ich wähle, was ich anziehe. Meine Kleiderschränke sind überall in meinem Zimmer verteilt, daher ist es einfach, einen Schritt zurückzutreten, um alles anzusehen.“

Und weiter: „Es ist wie in einem Kleidergeschäft: Es ist sehr organisiert. Ich habe normalerweise schon im Kopf was ich anziehen will, aber wenn ich alles sehen kann, nehme ich vielleicht eine Jacke oder Jeans, an die ich nicht gedacht habe.“