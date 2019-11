„Twilight“-Star Kellan Lutz ist erstmals Vater geworden

Kellan Lutz freut sich auf sein erstes Baby. Der ‚Twilight‘-Darsteller nutzte den amerikanischen Feiertag Thanksgiving (28. November), um aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Seine Frau Brittany, mit der er seit 2016 liiert ist, erwartet ein Baby.

Auf Instagram teilte er ein Bild, auf dem das Paar sich im Jeansjacken-Partnerlook einen Kuss gibt und dabei eine Minijacke in die Kamera hält. „Es gibt so vieles, für das ich dieses Jahr dankbar bin… und noch viel mehr 2020! So stolz auf meine Frau Brittany und so aufgeregt, dass unsere kleine Familie bald zu dritt sein wird“, schrieb er daneben.

Quelle: instagram.com

„Kleiner Lutz“

Die Bald-Mama postete das gleiche Bild und verkündete: „Ich kann es nicht erwarten, dich kennenzulernen, kleiner Lutz!” Der Schauspieler und seine schöne Frau sind seit 2017 verheiratet. Ihre Eheschließung gab Kellan Lutz übrigens ebenfalls pünktlich zum Thanksgiving-Fest bekannt.

„Thanksgiving ist mit Abstand mein liebster Feiertag. Ich versuche, voller Dankbarkeit zu leben und alle und alles zu schätzen, das ich jeden Tag habe. Dieses Jahr war das Beste von allen und ich bin extrem dankbar dafür, alle Abenteuer des Lebens mit meiner besten Freundin und Traumfrau zu beschreiten!“, schwärmte der Darsteller.