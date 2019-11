Umut Kekilli: „Es fühlt sich so an wie mein eigenes Kind“

Umut Kekilli versteht sich mit seinem Stiefsohn super. Der 35-Jährige ist erst seit zwei Monaten mit Jordan Carver zusammen, nachdem er sich wegen eines Interviews und über Instagram in die Yoga-Expertin verliebte.

Doch offenbar ist es ihm mit ihr ziemlich ernst, denn für sie und auch für ihren kleinen Sohn, den sie aus einer früheren Beziehung hat, gibt er sich alle Mühe.

Quelle: instagram.com

„Ich liebe Kinder“

Zwar ist das Paar noch lange nicht verheiratet, doch in der Stiefpapa-Rolle fühlt sich der ehemalige Fußball-Spieler schon jetzt sehr wohl. Im Gespräch mit ‚RTL‘ verriet Jordan nun, wie gut sich ihre beiden Männer bereits verstehen: „Umut hat auch Geschenke mitgebracht für meinen Sohn und er hat sich natürlich auch sofort mit ihm verstanden.“

Ein bisschen eifersüchtig ist der Kleine aber manchmal schon. „Wenn mein Sohn manchmal so sagt ‚Meine Mama, meine Mama‘, dann sagt Umut ‚Nein, meine Mama!'“ Auch Umut ist mit seiner neuen Beziehung und dem kleinen Knirps im Anhang sehr glücklich, wie er betont: „Ich liebe Kinder. Ich habe jetzt noch keine eigenen Kinder, aber es fühlt sich so an wie mein eigenes Kind und wir verbringen viel Zeit miteinander.“