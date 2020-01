Vanessa Hudgens besucht Basketball-Spiel von Kyle Kuzma

Neu-Single Vanessa Hudgens (31) lässt nichts anbrennen, seitdem bekannt geworden ist, dass sie und Langzeit-Freund Austin Butler (28) getrennte Wege gehen. Am Dienstagabend wurde die Schauspielerin beim intimen Dinner mit dem Los Angeles „Lakers“-Star Kyle Kuzma (24) gesichtet.

Gemeinsam waren Vanessa Hudgens und Kyle Kuzma bei einem angesagten Italiener in New York, tranken Wein und lachten viel. Am Tag darauf besuchte die Sängerin und Schauspielerin ein Spiel des Profi-Basketballers.

Quelle: instagram.com

Sie jubelt im Publikum

Am Mittwoch spielten die Los Angeles „Lakers“ gegen die New York „Knicks“ im Madison Square Garden und Vanessa ließ es sich nicht nehmen, Kyle aus den Zuschauerrängen anzufeuern. Sie jubelte im Publikum und machte keine Anstalten, sich vor irgendwelchen Fotografen zu verstecken.

Es ist übriges nicht das erste Mal, dass Vanessa bei einem von Kyles Spielen im Publikum saß. Bereits letzte Woche schaute sie sich das Spiel der „Lakers“ gegen die „Cleveland Cavaliers“. Ob die beiden nur gute Freunde oder tatsächlich mehr sind, ist bis jetzt nicht bekannt.