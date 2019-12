Vera Int-Veen mit selbstironischer Tanz-Show zu Weihnachten

Vera Int-Veen ist den meisten wohl als Moderatorin von TV-Shows wie „Schwiegertochter gesucht“ bekannt. Nun meldet die sich in den sozialen Medien mit einem putzigen Video zurück.

In letzter Zeit bringen immer mehr Instagram-Seiten ihre Follower durch lustige Ausschnitte, die aus Videos mit der 52-JährigenVera Int-Veen stammen zum Schmunzeln. Diese beschriften die Macher der unterhaltsamen Profile dann mit Sprüchen, die eben dazu passen.

Bei den Abonnenten kommt das jedenfalls gut an, weswegen sich die Gags in letzter Zeit zu angesagten Beiträgen auf dem Sozialen Netzwerk entwickelt haben. Pünktlich zu Weihnachten bot Vera nun eine neue Vorlage für Clips dieser Art.

Willi Herren lacht sich schlapp

Auf einem Video, das sie am 24. Dezember postete, tanzt der TV-Star zunächst mit einer Winterjacke und Sonnenbrille und tut dabei so, als würde sie „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey singen.

In der nächsten Sequenz tauchen dann im Hintergrund ihre Ehefrau Christiane sowie eine Freundin namens Andrea auf, die ebenfalls tanzen und singen.

„Ich geh kaputt“, kommentierte Willi Herren beispielsweise du dem lustigen Beitrag. Mal sehen also, was sich die Spaßvögel der Comedy-Seiten zu diesem Video einfallen lassen.