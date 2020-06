Verona Pooth: Hier macht sie jetzt Urlaub

Verona Pooth macht derzeit Urlaub. Mit dabei ist ihr Mann Franjo sowie Sohn Rocco. In ihren Insta-Storys hat die Moderatorin verraten, wohin genau sie gereist sind.

Wenige Wochen nachdem die Grenzen wieder geöffnet haben, hat es die Pooths in die Berge nach Österreich gezogen. Im Luxus-Hotel „Stanglwirt“ in Tirol, gönnt sich die Familie eine Auszeit von stressigen Alltag in Düsseldorf.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von VERONA (@verona.pooth) am Jun 23, 2020 um 11:44 PDT

Erholung und Spaß für Rocco

Dabei steht für die 52-Jährige wohl vor allem Entspannung auf dem Programm, während sich Franjo und der 9-Jährige auf dem Spielplatz austoben.

Zudem hat Familienmutter ein Foto gepostet, auf dem neben ihr auch das Hotel sowie die Landschaft im Hintergrund zu sehen sind. In einem lässigen Outfit posiert Verona dabei auf einem Holzzaun.