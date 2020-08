22.08.2020 11:28 Uhr

Verona Pooth: Sohn Rocco zeigt seinen Mittelfinger

Verona Pooth's Sohn Roccolito scheint es faustdick hinter den Ohren zu haben. Auf einem Foto, das die Moderatorin gepostet hat, zeigt der mal eben seinem Mittelfinger.

Verona Pooth hat alte Fotoalben durchgeblättert und ist dabei auf einen echten Kracher gestoßen. Das Bild zeigt die Beauty mit ihren Söhnen San Diego (16) und Roccolito (9). Allerdings dürfte der Schnappschuss schon ein paar Jahre alt sein, denn die Jungs sind mittlerweile ganz schön groß geworden.

Bei wem er das wohl gelernt hat?

Während San Diego brav neben seiner Mutter sitzt, zeigt sein Bruder mit einer Hand den Mittelfinger und mit der anderen Hand „Peace“. Bei wem sich der kleine Frechdachs das wohl abgeguckt hat? Die Mutter hat es jedenfalls nicht verraten.

Verona Pooth findet es einfach nur süß

Verona Pooth scheint aber dennoch hin und weg zu sein. „Nicht super süß?“, fragt sie ihre Follower in der Beitrags-Beschreibung. Die User scheinen ihr da voll und ganz zuzustimmen. „Bei so einer süßen Mama können auch nur 2 süße Kinder raus kommen“, schreibt zum Beispiel ein Anhänger.

Galerie

So groß ist Sohn San Diego mittlerweile

„Das ist aber schon ein paar Tage her, oder?“, will ein anderer wissen. Veronas Antwort: „Ja, San Diego ist mittlerweile 1,91 Meter.“ Der kleine Bubi hat sich in der Tat zu einem echten Frauenschwarm entwickelt, der auf seinem Instagram-Profil regelmäßig sein heißes Sixpack zeigt. Dennoch scheint die gebürtige Bolivianerin bei der Erziehung alles richtig gemacht zu haben.

Gutes Mutter-Sohn-Verhältnis

Zuletzt hat die 52-Jährige in ihrem Podcast „Poothcast“, den sie zusammen mit San Diego betreibt, verraten, dass der Teenie kein Alkohol trinkt, was von ihr aber auch streng kontrolliert wird. Stören tut ihn das aber nicht. Hört man sich die einzelnen Folgen an, wird klar, was für ein gutes Verhältnis Mutter und Sohn zueinander haben.

San Diego rückt ins Rampenlicht

Während der 16-Jährige mittlerweile also selbst mehr und mehr ins Showbiz integriert wird, scheint sein jüngerer Bruder derzeit seinem Alter gemäß noch ein Kind sein zu dürfen. Bei öffentlichen Veranstaltungen ist aber auch der Kleine des Öfteren dabei. Mit Franjo Pooth, dem Vater der Jungs, ist die Beauty seit 2004 glücklich verheiratet.