Verona Pooth: Sohn San Diego (16) zeigt seinen krassen Body

Verona Pooths ältester Sohn San Diego wird langsam aber sicher zum richtigen Mann und zeigt sich in letzter Zeit immer selbstbewusster in der Öffentlichkeit. Dass kann sich der 16-jährige aber auch durchaus erlauben, denn nun präsentierte er seinen krassen Body auf der Foto-Plattform.

Auf einem neuen Bild posiert San Diego oben ohne in Jogginghose vor dem Spiegel und spannt seinen Oberarm an. Das Bild ließ er unkommentiert und versah es lediglich mit Emojis. Es scheint so, als nutze der Spross von Franjo und Verona Pooth den Corona-Lockdown für intensive Sporteinheiten.

Die Mädels sind begeistert

Seine Follower sind restlos begeistert und vor allem die Mädels sind hin und weg von seinem super Body. Eine schreibt etwas anzüglich: „Ok da bekomm ich Bock!“ Worauf genau, ließ die junge Dame offen, aber wir können es uns gut vorstellen und eine andere ergänzt etwas spezifischer: „Ich will ein Kind von dir. Sofort!“

Aber nicht nur die Mädels sind angetan, auch männliche Follower sind beeindruckt, einer schreibt: „Wow. Was hast du denn bitte für einen krassen Körper, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet!“ Fakt ist, San Diego hat auf jeden Fall den Hammer-Body seiner Mama geerbt!

