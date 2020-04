Verona Pooth zeigt hier ihren Quarantäne-Body

Dass Verona Pooth mit ihren 51 Jahren noch in absoluter Topform ist, ist natürlich kein Geheimnis. Immerhin ackert die Moderatorin normalerweise auch fast täglich im Fitnessstudio.

Doch wie ist das eigentlich bei den Promis, wenn die Muckibuden wochenlang geschlossen haben, wie es derzeit aufgrund des Coronavirus der Fall ist? Da dürfte sich doch selbst Frau Pooth mal eine Pause von den schweißtreibenden Workouts gönnen und stattdessen entspannt auf der Couch vor sich hin schlemmen. Nix da!

Heißer Anblick

Auf Instagram postete die Schönheit am 1. April allerdings ein Foto das beweist, dass genau das Gegenteil der Fall ist. In Sport-Unterwäsche posiert das Model in ihrem Badezimmer. Von Cellulite ist dabei keine Spur zu erkennen, genauso wenig wie von Speckröllchen, die während der Zeit in der Quarantäne bei den meisten Frauen wohl immer größer werden.

Das sagen die Nutzer

„Verona, die schönste Blume in dem Garten, der sich ‚die Erde‘ nennt“, schrieb beispielsweise ein Fan. „Jetzt werde ich gut schlafen, danke für den Anblick“, kommentierte ein anderer Nutzer. Na dann süße Träume.