Veronica Ferres: Ihre hübsche Tochter Lilly startet durch

Veronica Ferres hielt ihre 18-jährige Tochter Lilly aus der Ehe mit Martin Krug bislang aus der Öffentlichkeit fern. So waren die Fans ganz aus dem Häuschen, als Veronica vor einigen Monaten ihre bildhübsche Tochter das erste Mal auf Instagram zeigte, als diese ihren Schulabschluss feierte.

Für den Film ‘Malou’ standen die beiden Blondinen bereits gemeinsam vor der Kamera. Und was hat sich die Nachwuchsschauspielerin von ihrer Mutter Veronica Ferres abgeschaut? Lilly im Interview mit ‘Gala’: „Ich bin am Set mit Mama aufgewachsen. Ich glaube, dass ich im Unterbewusstsein sehr viel von ihrem Verhalten und ihrer Arbeitsethik gelernt habe. Das macht es mir jetzt viel leichter den Ablauf am Set zu verstehen und wie ich eine neue Rolle angehe.“

Quelle: instagram.com

Sie nutzt jetzt Instagram

Und auch zum Thema Social Media hat sie eine klare Meinung: „Ich war früher kaum aktiv auf Instagram. Ich probiere seit neuestem ein bisschen mehr von meinen Aktivitäten zu teilen. Ich möchte, dass die Leute Teil von meinem Alltag werden und ich auf die aufregenden Projekte aufmerksam machen kann, die ich gerade entwickele.“

Auf die Frage, wo sie sich in ein paar Jahren sehe, antwortet das Model: „Das ist eine sehr schwere Frage. Ich bin gerade erst 18 geworden und weiß nicht, wo ich mit 28 sein werde. Mein größtes Ziel für die Zukunft ist einfach glücklich zu bleiben und zu sein, der Rest legt sich dann von allein zurecht.“