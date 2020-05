Veronica Ferres postet emotionale Botschaft an ihre Familie

View this post on Instagram

Ihr macht jeden Tag zum #Muttertag! Dank meines Mannes bin ich im Herzen Mama dreier Kinder – und das ist mein größtes Geschenk! Ich bin so unglaublich stolz auf euch und werde immer für euch da sein. ?? Ich bin glücklich, so viel Zeit mit meinen Kindern verbringen zu dürfen. Und hätte mir in den letzten 20 Jahren nichts sehnlicher wünschen können als diese Chance auch mit meiner Mutter zu haben. Mama, ich vermisse dich! #mothersday