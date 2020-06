Veronica Ferres: Zahlreiche Promis gratulieren ihrer Lilly zum Geburtstag

Veronica Ferres hat bei Instagram eine rührende Geburtstagsnachricht an ihre Tochter Lilly gepostet. Diese hat die 54-jährige Schauspielerin gemeinsam mit Ex-Mann Martin Krug.

Pünktlich zu deren 19. Geburtstag, am 5. Juni, hat sie zwei Mutter-Tochter-Schnappschüsse auf der Social-Media-Plattform hochgeladen – mitsamt einer rührenden Nachricht. „Heute hat mein Lieblingsmensch ihren Ehrentag!“

Jeder Tag ist wie ein Muttertag

„Mein Schatz, ich bin so unglaublich stolz auf dich und hoffe, dass all deine Träume in Erfüllung gehen.“ Unter dem Post finden sich Kommentare von zahlreichen Promis. Model Rebecca Mir hat zum Beispiel „Happy Birthday an deine kleine Maus“ geschrieben, von Victoria Lauterbach ist zu lesen: „Happy Birthday to you…“.

Bereits am diesjährigen Muttertag (10. Mai) berührte Veronica Ferres mit emotionalen Worten, die sie ebenfalls auf Instagram an ihre Tochter und ihre beiden Stiefsöhne Marcel und Maurice gerichtet hat.

„Ihr macht jeden Tag zum Muttertag! Dank meines Mannes bin ich im Herzen Mama dreier Kinder – und das ist mein größtes Geschenk!“, war dort zu lesen. Sie sei zudem „unglaublich stolz“ auf alle drei ihrer Kinder und würde „immer“ für sie da sein.