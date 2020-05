Victoria Beckham geht zum Lachen doch nicht in den Keller

In der Öffentlichkeit präsentiert sich Victoria Beckham eigentlich stets mit ernster Miene. Doch offensichtlich geht die Designerin zum Lachen doch nicht in den Keller – sondern ins Badezimmer.

Ihr jüngster Sohn Cruz hat zuletzt nämlich ein Spiegel-Selfie gepostet, auf dem zu sehen ist, wie er und seine Mutter breit in die Kamera grinsen. Dabei präsentierte die 46-Jährige nicht nur ihr selten zu sehendes Lachen, sondern auch ihre makellosen Zähne.

