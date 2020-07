Victoria Swarovski zeigt sich so privat wie nie

Victoria Swarovski zeigt sich auf ihrem Instagram-Account gerne bei ihren vielen Reisen, bei der Arbeit als Moderatorin oder mit ihren Freundinnen. Jetzt gab es für ihre Fans aber einen ganz seltenen und ganz privaten Schnappschuss.

Quelle: instagram.com

Zum Geburtstag

Auf Instagram postete Victoria Swarovski eine Reihe von Bildern von sich mit Mama Alexandra. Mal in inniger Umarmung oder mal beim Dinner. Der persönliche Post hatte übrigens auch einen Grund: Der Geburtstag von ihrer Mutter.

Zu dem Bildern schrieb die Moderatorin von „Let’s Dance“: „Alles Gute zum Geburtstag an die beste Mama in der Welt. Du bist alles für mich!“ So privat hat man Victoria in der Vergangenheit wirklich noch nie gesehen…