04.02.2021 19:30 Uhr

Video: Angelina Jolie zeigt hier, was sie in ihrer Handtasche hat

Wer wollte nicht schon immer einmal Mäuschen spielen und schauen, was die Promis so in ihrer Handtasche umhertragen. Für die britische "Vogue" lüftete nun Angelina Jolie das Geheimnis ihrer Handtasche.

Manche mögen es minimalistisch, andere hingegen schleppen täglich ihren halben Hausstand in ihrer Handtasche umher. Aber wie ist es bei den Promis? In dem Videoformat „In the Bag“ fühlt die britische „Vogue“ den Stars auf den Zahn.

Das ist in ihrer Tasche

Diesmal packt Angelina Jolie für das Magazin aus, dessen März-Cover sie ziert, aus, im wahrsten Sinne des Wortes. In einem neuen Video sitzt die Schauspielerin ziemlich lässig barfuß im Gras, trägt eine schwarze, lockere Stoffhose und ein weißes Shirt.

Und dann beginnt sie aus dem Nähkästchen zu plaudern: „Manchmal habe ich diese großen Mum-Bags, die ich niemanden zeigen darf, weil da einfach viel zu viel Zeug von anderen drin ist. Snacks, Handy, Bücher, T-Shirts, alles was man sich vorstellen kann.“

Minimalistischer Tascheninhalt

Ihre tatsächlichen eigenen Habseligkeiten, die Angelina in ihrer Handtasche verstaut, sind dagegen eher überschaubar. Sie zählt auf: „Mein Handy, meine Sonnenbrille!“ Dann zieht sie noch Stifte, eine Mundschutzmaske, ein Gesichts-Öl und ihr Portemonnaie aus der Tasche.

Nach wenigen weiteren Teilen stellt sie fest: „Das ist alles, ich habe nicht viel in meiner Tasche, deswegen habe ich auch nur eine kleine Tasche. Sorry, falls das nicht interessant war!“