22.01.2021 14:35 Uhr

Video: „Bachelorette“ verlobt– Diese Ex-Teilnehmerin hat Ja gesagt

2018 war sie „Die Bachelorette“ und suchte im Fernsehen nach ihrem Traummann. Gefunden hat Nadine Klein den in der TV-Show nicht, dafür aber im echten Leben. Ihr Freund Tim und sie haben sich verlobt.

„Es kam überraschend für mich, aber dafür umso schöner.“ Nadine Klein hat offenbart, dass ihr Liebster, Tim, um ihre Hand angehalten hat. Seit Mai 2019 sind die beiden offiziell ein Paar. Nach einem Jahr Beziehung zogen Nadine und Tim in eine gemeinsame Wohnung in Berlin. Die Verlobung ist nur ein erster Schritt in Richtung ewige Liebe: Schon bald soll die Traumhochzeit folgen. Die zwei scheinen sich wirklich gefunden zu haben.

