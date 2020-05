Video: Bibi und Julian Claßen laden zur Hausbesichtigung

Bibi und Julian Claßen ist Deutschlands beliebtestes YouTuber-Paar und verdienen offensichtlich gutes Geld mit ihrem Beruf. Vor genau zwei Monaten wuchs ihre kleine Familie um ein viertes Mitglied. Wo die kleine Emily und ihr Bruder Lio aufwachsen, zeigte Bibi ihren Fans jetzt in einem YouTube-Video.

500 Quadratmeter auf drei Etagen plus Keller soll das Häuschen groß sein. Dabei gibt es vier Schlafzimmer, fünf Badezimmer, eingebaute Klimaanlagen, Treppen aus Beton, Laufstall für Lio und weiße Einbauschränke wo man auch hinguckt.

Quelle: instagram.com

So lebt Youtube’s Traumpaar

Viele Fans werden das Haus von innen sicherlich wiedererkennen. Dort werden die Videos und Instagram- Beiträge des Paares meistens geschossen. Nun zeigen Bibi Claßen und Mann Julian (beide 27), wie modern und luxuriös der Rest des Hauses aussieht. Neben dem riesengroßen Wohnzimmer, welches auch eine Küche beherbergt, gibt es auch noch eine weitere Küche in der sich noch eine Zapfsäule befindet, die aber nicht so oft genutzt wird, weil keiner der beiden Bier mag. Eine weitere Spülmaschine gibt es ebenfalls und die wird öfter benutzt, als man vielleicht bei einem vier Personen-Haushalt annehmen mag.

In dem Wohnzimmer des Ehepaares steht ein gemütliches Sofa in U-Form, welches gut die Hälfte des Zimmers füllt. Bibi gesteht, dass sie diese überdimensionale Couch liebt. Von dort aus geht es durch die bodenlangen Fenster in den Außenbereich. Terrasse, Garten und Balkone haben insgesamt auch nochmal eine Fläche von ca. 500 Quadratmeter, wie Bibi erzählt. Und natürlich ist der Garten ist durch Alu-Wände und Bäume von dem Rest der Welt abgeschirmt. Auf der Dachterrasse erzählt die Blondine dann stolz, dass sie auch vor den Fenstern Vorhänge aus Eisen anbringen lassen, die der jungen Familie Schutz vor Blicken der Nachbarn geben.

Eine Garage darf natürlich auch nicht fehlen. Dort steht auch schon der fette Mercedes im Matt-Look. Dieser bekomme in ein paar Tagen Gesellschaft, wie die 27-Jährige erzählt. „Wir kriegen aber tatsächlich in ein paar Tagen ein zweites Auto dazu, was einfach ein bisschen Familienfreundlicher und größer und praktischer ist mit zwei Kindern.“

Quelle: instagram.com

Zwischen Beton und Einbauschränken

Insgesamt ist das Haus relativ simpel, modern und relativ schlicht gehalten. Fans scherzten in den Kommentaren, dass das Haus nur aus Einbauschränken bestehe. Auch farbige Wände oder knallige Farben kann man in der Wohnung nicht erwarten. Es sieht alles sehr kühl und statisch aus, was generell sehr beeindruckend wirkt, aber nicht so recht zu den jungen, verrückten Eheleuten passt.

Wenn man Bibi so von den Einbauschränken, der Bar und dem Billardtisch im Keller oder der rosa Couch schwärmen hört, fällt es schwer nicht neidisch zu werden. Das geht den 3,5 Mio. Zuschauern vermutlich nicht anders, als sie das 30-minütige Video anschauten. Viele Fans scherzten, dass sie sich verlaufen würden oder Lio in zehn Jahren seine Schuhe in den vielen Schränken nicht mehr wiederfinden würde. Ein paar neue Schuhe können sie sich dann hoffentlich auch noch leisten…