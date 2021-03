Video: Dieser Fußball-Profi wird Patenonkel von Cheyenne Ochsenknechts Baby

Glomex

17.03.2021 17:15 Uhr

Ganz so lange dauert es nicht mehr, bis Cheyenne Ochsenknecht und ihr Freund Nino ihren Nachwuchs in die Arme schließen können. Die Tochter von Natascha Ochsenknecht ist bereits in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft.

Cheyenne Ochsenknecht (20) kann die Geburt ihres ersten Kindes kaum erwarten. Immer wieder teilt die junge werdende Mutter Schnappschüsse von sich mit ihrem Babybauch. Stolzer könnte die Tochter von Uwe und Natascha Ochsenknecht nicht sein.

„Mit Liebe von Patenonkel Valentino“

In ihrer Instagram-Story teilte Cheyenne kürzlich das Geschenk des Patenonkels ihres Babys mit ihren knapp 332.000 Followern. Auf einer Karte stand dort geschrieben: „Mit Liebe von Patenonkel Valentino“. Dabei handelt es sich um keinen geringeren als Profi-Fußballer Valentino Lazaro. Der 24-Jährige spielt bei Borussia Mönchengladbach und ist Teil der österreichischen Nationalmannschaft.

Er stellte sie ihrem Freund vor

Auch in Cheyennes Beziehung hat Valentino eine wichtige Rolle gespielt: Ihr Freund Nino ist nämlich der beste Freund des Fußballers und hat die beiden einander vorgestellt. Nun wird ihm die besondere Ehre zuteil, der Patenonkels ihres Babys zu werden.

Alle Details gibt es im Video: