Video: Micaela Schäfer über Sex-Toy-Sammlung und Kondomkäufe

Micaela Schäfer (36) spielt mit ihrer Freundin Arielle Rippegather „Ich habe noch nie…“ bei unserer Partnerseite „Wisst Ihr noch?“ und verrät einige pikante Details, die so wahrscheinlich niemand von ihr gedacht hätte. Schließlich kennen wir die Nacktschnecke immer sehr offenherzig.

Wer hätte gedacht, dass Micaela Schäfer selbst von sich sagt, sie sei eine richtige Streberin gewesen, obwohl sie hin und wieder auch ein Wehwehchen vorgetäuscht hat, um als Kind nicht in die Schule zu müssen – aber wer hat das nicht gemacht?

Ob Micaela von ihren Eltern sexuell aufgeklärt wurde und welche Seiten sie in der Jugendzeitschrift „Bravo“ am Liebsten gelesen hat, erfahrt Ihr in dem Video.