Video: Sabrina Setlur ist am Boden zerstört

Sabrina Setlurs Hund musste eingeschläfert werden. Wer selbst einen Vierbeiner besitzt oder mal einen besessen hat weiß, wie sich die Rapperin fühlt, nämlich so, als hätte sie ein Familienmitglied verloren. Immerhin war Kenzo rund 12 Jahre lang ihr treuster Begleiter.

Offensichtlich hat die 46-Jährige versucht, ihre Trauer mit Alkohol zu betäuben, denn in ihrer Insta-Story erklärte sie mutmaßlich betrunken: „Gestern musste ich mein Baby einschläfern lassen. Ich bin am Boden zerstört.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sabrina Setlur (@sabrinasetlur) am Mai 10, 2020 um 12:55 PDT

Gedenken an George Floyd

Doch der Tod von Yorkshire Terrier Kenzo war nicht das Einzige, was die ehemalige „Global Gladiators„-Teilnehmerin traurig gemacht hat. Am Ende der Story thematisierte sie auch den Tod von George Floyd, der zuletzt in den USA von einem Polizisten getötet wurde.

„Lebt euer Leben und jede Sekunde, denn es ist einfach wertvoll“, so Sabrina. Keine leichte Zeit für die Künstlerin.