Dienstag, 21. Juli 2020 09:20 Uhr

Video: Shirin David total verändert – So süß war sie mal

Shirin David gehört aktuell zu den erfolgreichsten Rapperinnen in Deutschland und liebt es mit ihrer Optik und ihren Lyrics zu provozieren. Dass das nicht schon immer so war, bezeugt ein nun aufgetauchtes Kindervideo.

Shirin David ist in Hamburg groß geworden und hat schon als Kind immer die Bühne gesucht. So kam es auch, dass sie mit ihrer jüngeren Schwester Pati Valpati in einer Kinderfernsehsendung zu Gast war und über ihre Lieblingsmusik sprach.

Sie mochte Banaroo

Das kurze Video aus dem Jahr 2005 postete die 25-jährige selbst auf ihrem Instagram-Account. Darin fachsimpelt sie mit zwei braven Zöpfen und einer süßen Zahnlücke über ihren damaligen Musikgeschmack.

Übrigens, damals stand Shirin auf die Musik der Kinder-Popband Banaroo und berichtet, dass der tiefsinnige Song „Dubi Dam Dam“ ihr Lieblingslied sei, schließlich würde die Band auch ziemlich gut tanzen. Verständlich!

Ob Shirin wohl heute noch insgeheim zu „Dubi Dam Dam“ tanzt?