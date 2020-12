23.12.2020 20:15 Uhr

Was macht eigentlich Indira Weis von Bro’Sis?

Indira Weiß kennt man als Ex-Bro'Sis-Sängerin, Partygirl und Trash-Nudel, doch nun hat sich das TV-Sternchen einen neuen, ganz seriösen Job zugelegt. Sie ist jetzt Bau-Investorin.

2001 wurde Indira Weis Mitglied bei der „Popstars“-Castingband Bro’Sis und konnte einige Erfolge mit ihnen erzielen. 2003 stieg sie als erste bei Bro’Sis aus und startete eine Solo-Karriere.

Sie hat die Vergangenheit hinter sich gelassen

Doch danach machte sie eher mit TV-Sendungen wie dem „Promiboxen“ oder dem „Dschungelcamp“ oder ihren Beziehungen mit Männern von sich reden.

Diese Vergangenheit hat Indira, die bürgerlich Verena Weis heißt, nun hinter sich gelassen und macht etwas ganz anderes. Sie ist ins Familiengeschäft ihrer Eltern eingestiegen.

Ihre Eltern sind schon 84

Anstatt Dschungelprüfungen, hat die 41-Jährige jetzt das Zepter im Unternehmen ihrer Eltern übernommen. Sie arbeitet jetzt als Bau-Investorin. Gegenüber der „Bild“-Zeitung erklärte sie dazu:

„Irgendwann kommt der Moment, da muss man erwachsen werden. Meine Eltern sind beide 84. Da muss man einfach Verantwortung übernehmen“, so Indira.

Sie hat studiert

Doch sie hat sich nicht einfach so hinter den Schreibtisch gesetzt sondern hat studiert, um für diese neue Aufgabe auch gewappnet zu sein. Ihre Aufgaben sind jetzt vielfältig, sie verwaltet einige Häuser, plant Reihenhäuser in Frankfurt und hat ihre Immobilien in Berlin veräußert.

Nach ihrem Ausflug in die Musik- und Medienbranche scheint Indira endlich angekommen zu sein. Sie hat ihre Berufung gefunden und scheint vollkommen glücklich in ihrem neuen Leben zu sein.

Sie liebt ihr neues Leben

Den Schritt raus aus der Öffentlichkeit und in rein in einen beruflichen geregelten Alltag hat Indira nicht bereut. Ganz im Gegenteil: „Ich habe das Showgeschäft sehr gut kennengelernt, ich brauche es nicht mehr. Ich hatte alles. Ich kann mich jetzt ganz entspannt und mit voller Aufmerksamkeit auf etwas Neues konzentrieren.“

(TT)