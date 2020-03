Wayne Carpendale rechnet schon mit der Scheidung

Annemarie und Wayne Carpendale haben ein Haus in München gekauft. Das Paar will sich nämlich endlich ein eigenes Nest bauen. Deshalb haben die beiden TV-Stars nun in eine Immobilie investiert, wie sie ihren Fans auf Instagram mitteilen.

Zu einem Foto, die 42-Jährige und Wayne strahlend vor einem verputzten Haus mit bodentiefen Fenstern zeigt, während ihr Sohn im Hintergrund läuft, schrieb der gleichaltrige Wayne: „Haus gekauft. Jetzt kommt der Umbau.“

Quelle: instagram.com

Umbau steht bevor

Offenbar müssen die beiden also noch etwas an ihrer neuen Errungenschaft basteln. Deshalb fügt der Schauspieler dem Post auch scherzhaft hinzu: „Kennt Ihr’n guten Scheidungsanwalt?“

Allerdings kann man sich bei diesem so entspannt wirkenden Paar gar nicht vorstellen, dass im Hause Carpendale überhaupt gestritten wird.

Erst vor kurzem sprach der Ehemann der TV-Moderatorin darüber, wie die beiden mit Eifersucht in der Beziehung umgehen. Im Interview mit ‚Leute heute’ verriet Wayne: „Letztens bin ich erst vor meiner Frau und einer Freundin von ihr gegangen und da kam eine ganz süße Maus an mir vorbei. Und dann dachte ich die ganze Zeit, nicht hingucken, nicht hingucken, nicht hingucken, oder nicht hinterher gucken, weil meine Frau ist hinter mir. Und dann kriege ich so zwei Minuten später so einen Klaps auf meinen Hinterkopf: ‚Sag mal, die war doch total süß! Warum hast du denn nicht hinterher geguckt?’ Ja, so ist das bei mir.“