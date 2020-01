Wendy Williams und Kevin Hunter sind geschiedene Leute

Wendy Williams ist offiziell geschieden. Die 55-Jährige musste im letzten Jahr einiges durchmachen. Nachdem sie erfahren hatte, dass ihr Mann Kevin Hunter eine Affäre hat und ihr bereits seit mehreren Jahren fremdgeht, musste sie eine weitere Schock-Nachricht verkraften: Der Mann mit dem sie mehr als 22 Jahre lang zusammen war, hat mit seiner Liebschaft sogar eine geheime Tochter bekommen.

Daraufhin reichte sie die Scheidung ein und kann nun endlich erleichtert aufatmen, da diese nun durch ist. Laut einem Bericht von ‚E! News‘ ist das Paar seit Dienstag dem 21. Januar offiziell geschieden. Als Grund dafür wurden „unüberbrückbare Differenzen“ angegeben.

So geht es weiter

Des Weiteren sollen beide Parteien auf Unterhalt verzichten. Allerdings habe die Talkmasterin eine Lebensversicherung in Höhe von einer Million US-Dollar abgeschlossen, die ihrem Ex im Todesfall zusteht. Sie habe aber das Recht, den Betrag jährlich zu kürzen. Während Kevin eine Abfindung erhalten habe, seien das gemeinsame Bankkonto und alle Anteile an Wendys Produktionsfirma auf sie als alleinige Eigentümerin übertragen worden.

Nachdem ihr gemeinsamer Wohnsitz in Livingston im US-Bundesstaat New Jersey verkauft ist, soll der Erlös von geschätzten 1,7 Millionen US-Dollar gerecht zwischen beiden aufgeteilt werden. Wendy habe ihrem Ex beim Auszug schon 250.000 US-Dollar (rund 225.380 Euro) gegeben, damit er sich eine neue Bleibe suchen konnte. Zudem dürfe er den Gewinn seiner eigenen Geschäfte und seine Autos behalten. Das Paar teilt mit dem 19-Jährigen Kevin einen gemeinsamen Sohn.