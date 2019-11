Will Smith zeigt hier sich und seinen Po bei der Darmspiegelung

Will Smith (51) mag ein weltweiter Superstar sein, aber um eine Darmspiegelung kommt eben auch er nicht herum. Und weil er seine Fans und Follower stets an seinem Leben teilhaben lässt, zeigt er kurzerhand ein Video von dem Ereignis auf Instagram.

Keine Sorge, die Darmspiegelung wird natürlich nicht im Detail gezeigt, viel mehr zeigt Will Smith in welche Krankenhauskleidung er sich dafür werfen muss. Ein Kittel, mit einer Öffnung im Gesäßbereich, sodass die Ärzte ungeniert am Hinterteil des Schauspielers ihre Arbeit verrichten können.

„Das ist mein Kleid“

In dem kurzen Video erzählt er: „Das ist mein Kleid, es ist am Rücken offen, sodass mein Po raushängen kann und sie einfach da ran kommen können.“ Begeistert scheint Smith nicht über die Behandlung zu sein, schüttelt nur den Kopf. Einen kurzen Blick auf seinen Po gibt es auch, jedoch verpixelt.

Bei einer Darmspiegelung verwendet der Arzt ein schlauchartiges Koloskop. Das Instrument wird über den Anus in den Dickdarm eingeführt und ermöglicht eine genaue Untersuchung des gesamten Darms. Das Koloskop verfügt über Licht und eine Kamera, sodass der Arzt die Untersuchung verfolgen kann.

Zugegeben, angenehm klingt anders, doch der Eingriff ist nicht schmerzhaft und findet meist unter Narkose statt.